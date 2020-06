"Vá para fora cá dentro" deu o mote a uma campanha promocional do turismo interno em 1995/1996. Passados 25 anos, a frase faz mais sentido do que nunca para incentivar os portugueses a aproveitarem os recantos de Portugal e fazerem turismo por cá. A questão é saber a que preço.

Se é verdade que o negócio do turismo teve uma quebra abrupta e que em 2020 só poderá contar, em boa parte, com o dinheiro dos portugueses devido às consequências da pandemia Covid-19. Também é verdade que muitos ficaram ou ficarão sem emprego e outros com menos rendimentos. No equilíbrio de forças, à primeira vista, ir de férias cá dentro revela-se mais caro do que em 2019, em média 67% - se a opção for uma casa de aluguer. Em muitos casos, preços impossível para o bolso dos habitantes de um país onde o salário mínimo nacional são 635 euros brutos.

Segundo as conclusões do Índice de Preços para Alojamentos de Férias para Portugal elaborado pela Holidu, um motor de buscas fundado no Mónaco em 2014, para a TVI24, o norte de Portugal não é o local onde a média do preço das casas está mais elevada, mas é, na comparação com 2019, a região onde os preços sobem mais na semana de 8 a 15 de agosto - considerada na análise como a época alta por excelência.

À TVI24, fonte oficial da Holidu refere que a escolha das datas, para a comparação, tem a ver com o facto de serem "as mais procuradas pelos portugueses, no nosso site, nos últimos 30 dias. Enquanto, a baixa temporada é a semana menos popular em agosto."

Os valores são obtidos através da mediana (para evitar outliers) dos preços das casas de férias disponíveis na Holidu para uma dada semana com sete noites.

08/08/20 até 15/08/20 22/08/20 até 29/08/20 06/06/20 até 13/06/20 % de aumento de preço na alta temporada 2020 em relação à alta temporada em 2019 Região Média de Preços Alta Temporada Média de Preços Baixa Temporada Média de Preços Feriado da República Algarve 195 € 151 € 73 € 79% Alentejo 124 € 102 € 53 € 59% Norte 124 € 95 € 51 € 89% Centro 129 € 84 € 55 € 75% Ilha da Madeira 70 € 77 € 43 € 24% Lisboa e Vale do Tejo 131 € 105 € 53 € 81% Açores 96 € 52 € 48 € 65%

"Devido ao coronavírus as casas de férias estão, em média, 67% mais caras esse ano em Portugal", diz a fonte, referindo que uma das hipóteses para esta alta de preços será o aumento da procura "por esse tipo de acomodação, já que muitas pessoas podem sentir-se mais seguras numa casa de férias onde não estarão em contato com outras pessoas."

De notar ainda, o aumento significativo de preços entre uma semana e outra - consideradas aqui Alta e Baixa Temporada. Só a ilha da Madeira desce preços.

Por sub-regiões, também é possível ver aumentos de mais de 100% nos preços na primeira semana de agosto, face aos praticados há um ano. Costa Azul, Costa Alentejana, Costa de Prata e Vale do Douro disparam em relação à mesma semana de 2019. Além de não ser possível encontrar variações inferiores a 60%.

08/08/20 até 15/08/20 22/08/20 até 29/08/20 06/06/20 até 13/06/20 % de aumento de preço na alta temporada 2020 em relação à alta temporada em 2019 Sub-Região Média de Preços Alta Temporada Média de Preços Baixa Temporada Média de Preços Feriado da República Costa Azul 205 € 152 € 47 € 119% Costa Alentejana 187 € 113 € 58 € 108% Costa Vicentina 177 € 140 € 60 € 98% Costa de Prata 154 € 128 € 62 € 181% Costa de Caparica 129 € 110 € 50 € 80% Vale do Douro 128 € 106 € 58 € 125% Região do Minho 124 € 115 € 56 € 61% Serra da Estrela 112 € 80 € 46 € 70% Aldeias de Xisto 110 € 87 € 38 € 88% Gerês 104 € 92 € 47 € 85%

Já na comparação cidade e cidade, são Lagoa, Aljezur, Porto Covo, Foz do Arelho e Setúbal que revelam as maiores subidas de preços, face a 2019.

A mesma fonte diz que a média de preços destes locais é feito com base em todas as tipologias de casas. "O tipo mais popular depende da época do ano." Por exemplo, "no verão, a casa mediana mais alugada é uma casa para seis pessoas nas proximidades da praia no Algarve. Para os feriados mais curtos, como o do 10 de junho, a casa mediana é um bungalow para 3 pessoas na região norte, por exemplo, no Gerês", acrescenta.

08/08/20 até 15/08/20 22/08/20 até 29/08/20 06/06/20 até 13/06/20 % de aumento de preço na alta temporada 2020 em relação à alta temporada em 2019 Cidade Média de Preços Alta Temporada Média de Preços Baixa Temporada Média de Preços Feriado da República Vilamoura 262 € 182 € 84 € 75% Comporta 258 € 229 € 84 € 59% Castro Marim 257 € 202 € 98 € 61% Lagoa 238 € 136 € 74 € 111% Aljezur 220 € 196 € 57 € 120% Quarteira 218 € 130 € 58 € 71% Moledo 214 € 75 € 59 € 93% Altura 211 € 148 € 88 € 38% Manta Rota 202 € 169 € 65 € 43% Tróia 174 € 172 € 73 € 42% Esposende 172 € 92 € 56 € -4% Tavira 172 € 154 € 64 € 37% Lagos 168 € 100 € 73 € 36% Albufeira 164 € 132 € 56 € 38% Ericeira 160 € 121 € 54 € 76% Porto Santo 154 € 79 € 67 € 91% Porto Covo 151 € 126 € 53 € 115% Foz do Arelho 150 € 115 € 53 € 159% Zambujeira do Mar 148 € 132 € 57 € 63% Setúbal 147 € 137 € 58 € 146% Braga 147 € 87 € 47 € 30% Alvor 144 € 113 € 61 € 13% Armação de Pêra 141 € 93 € 53 € 24% Melides 136 € 108 € 69 € 62% Portimão 134 € 100 € 59 € 29% Vila Nova de Milfontes 134 € 109 € 51 € 53% Odeceixe 123 € 134 € 56 € 65% São Martinho do Porto 115 € 88 € 48 € 48% Sesimbra 114 € 146 € 57 € 51% Viana do Castelo 104 € 70 € 59 € 59% Figueira da Foz 99 € 94 € 40 € 52% Peniche 97 € 110 € 43 € 65% Aveiro 89 € 96 € 45 € 81% Nazaré 82 € 84 € 36 € 17%