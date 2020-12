Os preços das casas em Portugal subiram 5,9% em 2020, tendo-se fixado em 2.147 euros por metro quadrado (m2), indicou hoje a plataforma imobiliária Imovirtual.

Quanto à variação trimestral há a assinalar um aumento de 2,7% no último trimestre do ano, segundo o índice de preços do idealista, sendo que no terceiro, segundo e primeiro trimestres, os preços tinham crescido 1%, 0,5% e 1,6%, respetivamente, refere a Imovirtual em comunicado.

Todas as regiões do país assistiram a um aumento de preços neste ano, pode ler-se no comunicado, que adianta que a Área Metropolitana de Lisboa, com 3.017 euros por m2, continua a ser mais cara, seguida pelo Algarve (2.368 euros por m2) e o Norte (1.834 euros por m2).

As regiões mais baratas são a Região Autónoma dos Açores (999 euros por m2), o Alentejo (1.024 euros por m2) e o Centro (1.105 euros por m2).