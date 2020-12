O ministro das Infraestruturas e da Habitação apresentou esta sexta-feira o plano de reestruturação para a TAP. Pedro Nuno Santos começou por referir as perdas causadas pela pandemia de covid-19, que afetou todo o setor da aviação.

Pedro Nuno Santos revelou que a TAP deve transportar, em 2020, 28% dos passageiros transportados em 2019: "São quebras superiores a 70% do volume de negócios da TAP", explicou.

Estamos perante uma crise sem precedentes na história da aviação que é transversal a toda a aviação, não é um problema apenas da TAP", afirmou.

O governante admite que a companhia aérea tinha problemas que antecederam a crise pandémica, falando num "conjunto de ineficiências que a tornam menos competitiva que os seus mais diretos concorrentes", referindo-se às "companhias de bandeira". As dificuldades da empresa mantiveram-se em 2019, mesmo que esse tenha sido o ano em que a TAP transportou mais passageiros.

Num cenário traçado para o futuro, Pedro Nuno Santos fala num cenário de perda de receitas acumuladas que deverá cifrar-se nos 6,7 mil milhões de euros até 2025, tomando por base as previsões da Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA, na sigla original).

As perdas decorrem da aplicação da curva de procura com que estamos a trabalhar. Uma perda de receitas desta dimensão exige que a TAP faça um ajustamento da sua dimensão", referiu, aludindo aos cortes que serão feitos na empresa.

É com estes dados que o Governo justifica a reestruturação de que a empresa será alvo, e que prevê o despedimento de 500 pilotos, 750 tripulantes de cabine e 750 trabalhadores de terra, a redução de 25% da massa salarial do grupo e do número de aviões que compõem a frota da companhia, divulgaram os sindicatos que os representam. Os trabalhadores com um salário base até 900 euros não fazem parte dos cortes salariais previstos para a companhia.

O custos laborais da TAP tornam-na menos competitiva", disse o ministro.

TAP começa a devolver dinheiro ao Estado em 2025

O ministro das Infraestruturas e da Habitação anunciou que a TAP deve começar a devolver o dinheiro injetado pelo Estado em 2025, acrescentando que o executivo prevê uma injeção entre 3.414 e 3725 milhoes de euros até 2024.

Desse dinheiro fazem parte os 1,2 mil milhões de euros injetados em junho, e que, segundo o governante, permitiram a sobrevivência da empresa durante a elaboração do plano de reestruturação.

Se não fosse feita nenhuma injeção em junho não havia nenhum reestruturação nem TAP. A injeção foi feita para garantir que a TAP podia operar", disse.

Assim, em 2021 "a TAP precisará entre 970 milhões de euros e 1.164 milhões de euros", que deverão ser colocados pelo Estado "em princípio na forma de garantia".

O ano de 2022 trará uma necessidade de injeção entre 473 milhões de euros e 503 milhões de euros, que correspondem a "necessidades de financiamento" da companhia, num cenário em que a empresa não se consiga financiar de outra forma.

Em 2023 serão emprestados à TAP entre 379 milhões de euros e 438 milhões de euros.

No último ano de investimento do Estado (2024), serão injetados entre 292 milhões de euros e 420 milhões de euros.

Os valores mais elevados têm como base o "pior cenário", no qual a TAP não conseguirá financiar-se de forma sozinha. Pedro Nuno Santos explicou que o break-even point (altura em que as receitas e perdas são iguais) deverá ser atingido em 2023. O ano seguinte será pautado por resultados operacionais positivos, mas a empresa terá encargos financeiros, pelo que continua a ter necessidade de financiamento.

É então em 2025 que, segundo as previsões do Governo, a TAP estará "em condições de devolver alguma coisa do que recebeu dos portugueses".