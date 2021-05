A equipa de gestão do Novo Banco, liderada por António Ramalho, recebeu um prémio de quase 1,9 milhões de euros. Note-se que, há cerca de um mês, o banco apresentou prejuízos de 1.329 milhões de euros para o conjunto do ano passado.

Para o ano de 2020, a Remuneração Variável foi atribuída condicionalmente, sujeita a verificação de condições diversas, de 1.860 milhões de euros aos membros do Conselho de Administração Executivo", lê-se no Relatório e Contas de 2020 do banco, enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).