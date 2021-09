O presidente da CP - Comboios de Portugal, Nuno Freitas, vai abandonar o cargo no final de setembro, três meses antes do final do mandato, após ter pedido à tutela a antecipação da sua saída, segundo uma comunicação enviada aos trabalhadores.

Desde o início, foi […] assumido por mim, e aceite pela tutela, que o meu compromisso nesta missão contemplava apenas um mandato e, concluído o trabalho a que me propus, solicitei a antecipação do fim desse mandato em três meses”, lê-se numa mensagem dirigida aos funcionários da CP, a que agência Lusa teve acesso.

Depois de expor pessoalmente a minha vontade e razões ao senhor ministro, obtive o seu acordo para antecipação da minha saída”, acrescenta o ainda presidente.

Apesar da saída antecipada de Nuno Freitas, com efeitos a 1 de outubro, o Conselho de Administração “mantém-se em funções”, precisa, sendo a liderança da empresa assegurada pelo vice-presidente, Pedro Moreira, “até nova nomeação por parte do Governo”.

Na mensagem aos trabalhadores, o presidente demissionário recorda que, “com a nomeação deste Conselho de Administração, o Governo de Portugal, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 110/2019, de 27 de junho, formalizou um conjunto de concretizações bem definidas para serem executadas”.

O objetivo era “alcançar o fortalecimento da capacidade operacional e oficinal da CP, inverter a tendência de deterioração do serviço de transporte ferroviário de passageiros, travar a degradação do material circulante e, ao mesmo tempo, valorizar e motivar os trabalhadores da CP”.

As concretizações enumeradas nesta Resolução do Conselho de Ministros foram cumpridas. Este trabalho foi desenvolvido durante mais de dois anos em que tive a honra de presidir ao Conselho de Administração da CP”, considera.

Nuno Freitas destaca e enaltece “o apoio incansável que as equipas do Ministério das Infraestruturas e Habitação e da Secretaria de Estado das Infraestruturas prestaram em todos os momentos em que foram chamados a intervir”, salientando “o envolvimento e o esforço pessoal do ministro Pedro Nuno Santos em diversas matérias”, cuja ação diz ter sido “determinante” para alcançar “aquilo que era expectável alcançar”.

Dirigindo-se aos trabalhadores da CP, o presidente assume o seu “imenso orgulho”, afirmando que são “dos melhores profissionais” com quem trabalhou.

Nos últimos dois anos conseguimos ser falados essencialmente por bons motivos. Isto só foi possível porque o orgulho ferroviário falou mais alto e todos vestiram a camisola. As grandes mudanças na CP são, que ninguém duvide disso, resultado do esforço e dedicação dos cerca de 4.000 trabalhadores da CP”, remata.