O presidente do Turismo do Algarve estimou este sábado em 74 milhões de euros a perda de receitas diretas para a região, pela ausência de público no Grande Prémio de Portugal de MotoGP, em Portimão.

A prova portuguesa, 14.ª e última ronda do campeonato do mundo de velocidade de motociclismo, vai fechar a temporada em 22 de novembro, uma semana depois do Grande Prémio da Comunidade Valenciana.

Segundo João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), “existia uma estimativa de receita na ordem dos 80 milhões de euros, mas sem a presença de pessoas, essa receita não deverá ultrapassar os seis milhões”.

Com as pessoas que integram as equipas de motociclismo de MotoGP, jornalistas, pessoas da organização e que são externas à região, existe um impacto significativo em termos de alojamento de cerca de 21 mil dormidas, aluguer de veículos, alimentação e consumo, estimando-se o valor de seis milhões de euros”, indicou.

Para João Fernandes, embora a receita seja um contributo para a região, “fica longe dos 80 milhões que estavam estimados para a realização da prova com a presença de público”.

No entanto, o responsável do Turismo do Algarve considera que “nem tudo está perdido, porque o que é mais importante nesta prova, é a capacidade de granjear notoriedade para o país e um destino turístico como o Algarve, nomeadamente através da transmissão televisiva que chega a mais de 400 milhões de lares em todo o mundo”.

Se formos ver o impacto nas redes sociais da organizadora da prova, constatamos que, em 2019, tiveram um alcance superior a 6,7 biliões, com 1,25 biliões de vídeos vistos, uma capacidade de comunicação que é extraordinária e que não se perde, sobretudo num ano em que estamos mais confinados e atentos a conteúdos digitais”, apontou.

Segundo João Fernandes, a RTA não fez investimentos para a promoção da prova, uma vez que existe um caderno de encargos muito fechado e com muitas regras por parte das organizações destas provas, limitando-se a entidade do turismo “a ampliar e replicar comunicação que a organização vai publicando”.

Na prática, aproveitamos essas publicações para fazer a nossa comunicação e isso não se perde, porque é uma aposta digital”, destacou.

João Fernandes disse que inicialmente “se esperava que a prova portuguesa pudesse ter a presença de 35 mil espetadores, com todos os requisitos de salvaguarda da saúde”, admitindo que hoje e devido à situação pandémica “não é razoável falar desses números”.

Temos que respeitar as regras da Direção-Geral da Saúde, porque elas são para preservar o bem maior que é a saúde e sempre foi uma condição bem presente e que poderia acontecer um cenário destes [ausência de público] devido à situação de pandemia em que vivemos”, concluiu.

