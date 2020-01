É uma espécie de desmentido do desmentido: depois de o governo ter esta sexta feira negado a intenção de injetar 1,4 mil milhões de euros no Novo Banco este ano, a TVI revela que esse número consta de um documento de trabalho que foi entregue ao Ministério das Finanças no final de 2019.

Esta informação foi revelada esta sexta à noite em "Primeira Mão" pelo jornalista Pedro Santos Guerreiro na TVI, que reafirmou a manchete do Público dessa manhã. O jornal avançava com essa injeção, tendo o Ministério das Finanças negado qualquer processo em curso e sublinhado que o Orçamento do Estado não prevê uma verba tão elevada.

Mas a existência do documento citado pela TVI explica a origem dos 1,4 mil milhões de euros: no processo de intenção de venda do Novo Banco, que a TVI avançou em "Primeira Mão" em dezembro passado, o Banco de Portugal e o Fundo de Resolução calcularam quanto poderia ser necessário injetar na instituição.

É esse documento que identifica necessidades potenciais de 1,4 mil milhões de euros este ano, valor superior ao previsto no Orçamento mas inferior ao valor total previsto no Fundo de Resolução para os anos subsequentes: daí este valor significar uma poupança de 600 milhões de euros face à totalidade do valor ainda disponivel para o Novo Banco. Este documento, no entanto, parte de cenários e de pressupostos que podem mudar quando se iniciar a negociação com a Lone Star para a venda do ex-BES: é um valor de referência.

Pedro Santos Guerreiro avançou ainda que já há um grande fundo norte-americado de capital privado nao cotado em bolsa ("private equity") a estudar a operação.