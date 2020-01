A CGTP exortou esta quinta-feira o Governo a alterar a proposta de atualização salarial para a Administração Pública antes da votação final do Orçamento do Estado, sob pena de os sindicatos reivindicarem em 10 de fevereiro um aumento extraordinário para 2020.

Dissemos ao primeiro-ministro que o valor proposto para os aumentos na administração pública, de 0,3%, não tem qualquer justificação e o Governo deve chamar os sindicatos do setor para alterar a proposta, ainda enquanto decorre a discussão do Orçamento do Estado para 2020 [OE2020] na especialidade", disse à agência Lusa o secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, no final de uma reunião com António Costa.