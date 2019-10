Portugal é um dos paises europeus com maior precariedade e onde se trabalham mais horas semanais, mas com menos produtividade.

No plano macroeconomico também se destaca pela negativa: é o 3º país, a seguir à Grécia e Itália, com maior dívida das administrações públicas em percentagem do pib.

Os dados revelados pela Prodata no dia europeu das estatísticas traçam um retrato a preto e branco de Portugal na europa nas mais diversas áreas.

No retrato da europa a 28, Portugal destaca-se pela negativa nas mais variadas áreas.

A começar pelo rendimentos e condições de vida, Portugal começa logo a liderar a tabela dos piores no que diz respeito à desigualdade na distribuição de rendimentos, um quinto lugar muito aquém da média europeia, mesmo tendo registado uma evolução positiva entre 2005 e 2017.