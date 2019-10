A semana arranca com novas regras para os saldos e promoções. Na prática, os saldos podem passar a ser feitos em qualquer altura do ano, desde que não ultrapassem 124 dias. O objetivo é garantir maior transparência e preços mais justos para os consumidores.

Um produto que esteja a ser vendido em saldo ou em promoção não pode ter um preço mais alto do que teve nos últimos 90 dias.

As coimas não sofrem alterações e podem ir dos 250 a 3700 euros no caso de pessoa singular. Já se se tratar de pessoa coletiva, as multas podem ascender aos 30 mil euros.

Embora o ano esteja a chegar ao fim, ainda se esperam vários períodos de promoção. A black Friday, a 29 de novembro, a cyber Monday, a 2 de dezembro, e as já conhecidas promoções pós-Natal, a partir de 26 de dezembro.