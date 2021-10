O presidente do PS Carlos César atacou esta segunda-feira Bloco de Esquerda e PCP, por preferirem “jogos de poder” nas negociações do Orçamento do Estado para 2022.

Num post na sua conta de Facebook, César acusou os partidos mais à esquerda de procurarem sempre “uma agenda inaceitável e irrealizável no curto prazo e num país como o nosso”.

De facto, só ‘por magia’, por ‘magia negra’, era possível contornar essa via de insensatez”, escreveu o dirigente socialista, aproveitando as palavras de Jerónimo de Sousa aquando do anúncio do sentido de voto dos comunistas.

César afirma que “ninguém ganha com a reprovação do Orçamento do Estado”, vincando que o Governo precisava de “prosseguir sem interrupção” a concretização dos “novos projetos de investimento e das medidas do Orçamento e do PRR".