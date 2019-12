Representantes do PS, PSD, BE, PCP, CDS e PAN estiveram, esta terça-feira, na 21ª Hora, a analisar a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano. João Paulo Correia, Duarte Pacheco, Mariana Mortágua, António Filipe, Cecília Meireles e Inês Sousa Real colocaram em evidência algumas matérias que geram discórdia no documento redigido pelo Governo. O CDS foi o único que partido presente a reiterar que vai rejeitar a proposta de Mário Centeno, Ministro das Finanças.

Mariana Mortágua garantiu que o Bloco de Esquerda ainda não disse qual será o sentido de voto em relação ao Orçamento do Estado. A deputada bloquista acrescenta que o partido está disponível para negociar um orçamento que “possa ser de continuidade e de reforço do trabalho que foi feito nos últimos quatro anos.

O Bloco de Esquerda não anunciou ainda o seu sentido de voto na generalidade”, esclareceu Mariana Mortágua do Bloco de Esquerda.

António Filipe realçou que ainda é cedo para decidir o sentido de voto em relação ao Orçamento do Estado do próximo ano, já que o documento ainda está na primeira versão. O deputado comunista deixa o aviso ao Governo que deveria existir um aumento extraordinário das pensões.

Há uma grande frustração de expectativas”, referiu António Filipe do PCP.

Inês Sousa Real explica que a primeira impressão que tem é que este Orçamento do Estado, apresentado na segunda-feira, é um documento que tem “duas caras”, que privilegia a apresentação de “contas certas” para o exterior. A líder parlamentar do PAN acrescentou ainda que o partido ainda não decidiu o sentido de voto.

Parece-nos que estamos perante um orçamento de duas caras”, explicou a deputada do PAN.

Duarte Pacheco foi ao encontro dos outros partidos e confirmou que o PSD ainda não tem um sentido de voto definido. Ainda o deputado social-democrata relembrou que a carga fiscal voltou a aumentar no Orçamento do Estado apresentado para o próximo ano.

A proposta que está em cima da mesa não nos deixou satisfeitos”, garantiu Duarte Pacheco do PSD.

Cecília Meireles voltou a reiterar que o CDS vai votar contra a proposta de Orçamento do Estado apresentada pelo Governo. A vice-presidente do partido discordou das prioridades do Executivo apresentadas no documento.

O CDS votará contra o orçamento”, reiterou Cecília Meireles do CDS.

João Paulo Correia garantiu que este Orçamento do Estado reflete tanto o programa eleitoral socialista como o programa de Governo apresentado. O deputado do PS acrescentou que este é um documento de continuidade.

Não há nenhum retrocesso dos progressos alcançados”, disse o deputado socialista.

Mariana Mortágua relembra que nos últimos quatro anos o excedente orçamental foi sempre superior ao apresentado no Orçamento do Estado. A deputada do Bloco de Esquerda realçou que este ano não será diferente e questionou porque esses milhões de euros nunca são utilizados.

O excedente orçamental vai ser superior ao apresentado”, revelou a deputada do Bloco de Esquerda.

O deputado PCP explicou que o partido quer debater o orçamento no Parlamento para que se consiga uma melhor versão do documento. Ainda assim, António Filipe destacou o facto de existir um excedente orçamental e uma estagnação de salários como algo que pode causar estranheza aos contribuintes.

Haver um excedente orçamental e uma estagnação de salários é algo que os portugueses não vão entender”, acrescentou António Filipe do PCP.

A vice-presidente do CDS reiterou que o Governo foi eleito sem maioria absoluta e como tal tem que se acautelar de maneira a que o orçamento seja aprovado na Assembleia da República. Cecília Meireles explicou, que dado o cenário de maioria relativa, as decisões orçamentais têm de ser alcançadas através de deliberação entre todos os partidos.

Cabe ao Governo acautelar as condições para que o Orçamento possa ser passado no Parlamento”, disse a deputada do CDS.

Duarte Pacheco explicou que o excedente orçamental, que deriva do crescimento económico, deveria ser distribuído de forma tripartida. O deputado social-democrata referiu que o aumento da receita deveria ser utilizado na diminuição da carga fiscal, no aumento do investimento e no aumento da despesa corrente.

O aumento da receita proveniente do crescimento económico devia ser distribuído de forma tripartida”, avançou Durate Pacheco do PSD.

João Paulo Correia respondeu às críticas ao Orçamento do Estado apresentadas pelos restantes elementos do painel. O deputado socialista relembrou que nenhum dos principais impostos e com mais impacto na vida dos contribuintes foi aumentado com António Costa como Primeiro-ministro.

Não houve nenhum aumento no IVA, IRS e IRC”, relembrou João Paulo Correia do PS.

Inês Sousa Real foi clara e relembrou que apesar de se falar, sobretudo, no aumento das pensões e do salário mínimo, não se pode permitir que haja uma quebra no salário médio.