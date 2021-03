O Índice de Produção Industrial caiu 6,5% em janeiro em termos homólogos, segundo dados esta terça-feira divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em dezembro, a produção industrial tinha caído 4,6%, o que significa uma queda mensal de 1,9 pontos percentuais.

De acordo com a informação disponibilizada pelo INE, todos os grandes agrupamentos industriais apresentaram variações homólogas negativas, com o agrupamento de bens de consumo a apresentar o contributo mais influente para a variação do índice total (-1,9 pontos percentuais), originado por uma taxa de variação de -5,9% (-2,3% no mês anterior).

Os agrupamentos de energia e de bens de investimento contribuíram com -1,8 pontos percentuais e -1,7 pontos percentuais, respetivamente, em resultado de variações homólogas de -9,4% e de -10,9% (-16,1% e -14,1% em dezembro), pela mesma ordem.

O agrupamento de bens intermédios, por sua vez, passou de uma taxa de variação de 5,5% em dezembro, para -3,2% em janeiro, o que resultou num contributo de -1,1 pontos percentuais, sinaliza o INE.