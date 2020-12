A Media Capital Rádios superou as audiências do ano e reforçou a liderança absoluta.

Depois de ter liderado o consumo do meio rádio durante todo o ano, a Rádio Comercial reforça a sua liderança com 18% de Audiência Acumulada de Véspera (AAV), de acordo com os resultados da 5ª Vaga do Bareme de Rádio da Marktest de 2020.

Com um crescimento de 0,6 pontos de audiência (AAV) face à vaga anterior (aumento de 3,4%), estes resultados permitem reforçar a posição de liderança absoluta da Rádio Comercial pela décima quinta vaga consecutiva. Também em reach semanal e share de audiência, a Rádio Comercial é líder com 38,1% e 24,1%, respetivamente", indicou a Media Capital Rádios, em comunicado.

A M80 Rádio acaba por superar aquela que já tinha sido no passado a sua marca record e reforça a posição de terceira rádio mais ouvida do país, com 8,2% de AAV.

Já a Cidade FM mantém-se na linha da frente das rádios mais jovens, com 3,6% de AAV, um aumento de 20% relativamente à 4ª vaga.

Isto significa que, nesta 5º Vaga de 2020, referente ao período entre 1 de setembro e 12 de dezembro, o Grupo Media Capital Rádios é líder em Audiência Acumulada de Véspera (AAV) com 27,1%, lidera em Share de Audiência com 39,3%, e é também líder absoluto em reach semanal, com 51,6%.

Para Salvador Bourbon Ribeiro, CEO da Media Capital Rádios, “Estes resultados num ano tão marcado pela adversidade, reforçam o excelente trabalho das equipas da Media Capital Rádios. Sem o empenho e entrega de todos tal não seria possível. Partimos para 2021 confiantes que continuaremos a fazer crescer os nossos produtos, indo ao encontro dos nossos ouvintes através das várias plataformas.”