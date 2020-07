O Governo já escolheu o novo CEO da TAP, apurou a TVI24. Ramiro Sequeira, Chief Operating Officer (COO) da companhia desde 2018 vai substituir Antonoaldo Neves à frente da TAP.

Ramiro Sequeira será interino até que seja encontrado um

Aquando do acordo do Governo com os acionistas privados da TAP - em que o Executivo passou a deter uma participação de 72,5% na companhia área - o ministro das Infraestruturas disse que a permanência de Antonoaldo Neves na empresa “não faria sentido”, tendo em conta que o acordo alcançado formaliza a saída do acionista responsável pela contratação do gestor, o empresário David Neeleman.

Com o acordo alcançado, o Estado reforça na empresa, com a aquisição da participação de David Neeleman, por 55 milhões de euros, de 50% para 72,5%.

Pedro Nuno Santos explicou que o plano do Governo passa por contratar uma empresa para procurar no mercado internacional uma equipa de gestão qualificada para a TAP.