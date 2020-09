Inglaterra voltou a colocar esta quinta-feira Portugal Continental na lista de países cujos passageiros estão sujeitos a quarentena, como resposta à pandemia de covid-19. O isolamento de 14 dias passa a ser obrigatório em quase todo o Reino Unido, uma vez que os viajantes vindos de Portugal Continental já estavam sujeitos a quarentena na Escócia e no País de Gales, desde os dias 5 e 4 de setembro, respetivamente.

A medida entra em vigor a partir das 04:00 do dia 12 de setembro.

Data shows we need to remove PORTUGAL (minus the AZORES and MADEIRA), HUNGARY, FRENCH POLYNESIA and REUNION from the Travel Corridor list to keep everyone safe. If you arrive in England from these destinations after 4am Saturday, you will need to self-isolate for 14 days.