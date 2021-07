O deputado responsável pelo relatório da comissão de inquérito ao Novo Banco, Fernando Anastácio, concluiu que “a supervisão falhou em toda a linha” no período prévio à resolução do BES, uma ideia que considera ser “quase um consenso”.

O deputado relator está a apresentar a versão preliminar do relatório final da Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

“Este relatório é marcado, numa primeira fase, por uma análise daquilo que foi a atuação do supervisor ao longo do período prévio à resolução do BES”, começou por explicar, considerando que o denominado relatório Costa Pinto “foi uma peça essencial dos trabalhos desta comissão”.

Segundo o socialista Fernando Anastácio, o relatório Costa Pinto, “conjuntamente com os depoimentos” que decorreram nas 56 audições da comissão de inquérito, identificaram “um conjunto de circunstâncias e de momentos” que permitem retirar uma conclusão.

“Que a supervisão falhou em toda a linha é quase um consenso, permitam-me dizer isto assim. Ficou claríssimo, pelo menos na minha leitura, aos olhos de todos nós, que houve uma falha permanente e sistemática da supervisão”, apontou.

Na perspetiva do deputado relator, a supervisão chegou “sempre tarde aos problemas, sem prejuízo que os identificava”.

“Tivemos aqui uma supervisão - não quero usar a expressão, mas - muito epistolar, com muita carta e pouca ação. Os serviços do Banco de Portugal identificaram um conjunto de problemas ao longo dos anos e reportaram-nos à administração e administração nada fez”, criticou.

A discussão e votação deste relatório da comissão de inquérito ao Novo Banco foi adiada para as próximas segunda e terça-feira, foi decidido pelos deputados antes da reunião de apresentação do documento.

Fica assim sem efeito a reunião que estava marcada para sexta-feira, dia que passou a ser o limite para os partidos apresentarem propostas de alterações ao relatório, até às 15:00.

A votação terá de ser realizada no dia 27 (terça-feira) até à meia-noite.