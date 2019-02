As remessas dos emigrantes subiram 3,65% no ano passado, para 3.684,5 milhões de euros, ao passo que as verbas enviadas pelos estrangeiros a trabalhar em Portugal subiram 2,63%, para 531,8 milhões, divulgou hoje o Banco de Portugal.

De acordo com os dados, os valores enviados pelos trabalhadores portugueses no estrangeiro subiram de 3.343,2, em 2016, para 3.554,8 milhões, em 2017, e aumentaram para 3.684,5 milhões no ano passado.

Em sentido inverso, as verbas enviadas pelos trabalhadores estrangeiros em Portugal recuperaram terreno no ano passado, subindo para 531,8 milhões, depois de terem caído de 533,3 milhões, em 2016, para 518,2 milhões de euros em 2017.

Remessas dos portugueses em Angola caíram 9%

Já as remessas dos trabalhadores portugueses em Angola diminuíram 9% no ano passado, caindo para 223 milhões de euros, enquanto os angolanos a trabalhar em Portugal enviaram 9,79 milhões, menos 16%, para o seu país, segundo os mesmos dados.

De acordo com os dados hoje divulgados, os trabalhadores portugueses em Angola enviaram 223,01 milhões de euros no ano passado, o que representa uma descida de 9,01% face aos 245,08 milhões de euros enviados em 2017.

Em sentido inverso, os angolanos a trabalhar em Portugal enviaram 9,79 milhões de euros para o seu país, o que equivale a uma descida de 16,54% face as 11,73 milhões de euros enviados em 2017.