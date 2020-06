Portugal falhou as metas europeias na redução da disparidade salarial entre homens e mulheres. O país está, assim, a violar a Carta Social que assinou no sentido de promover a igualdade de remunerações entre géneros.

Segundo o relatório do Comité de Direitos Sociais do Conselho da Europa, citado pelo jornal Público, Portugal não está a cumprir o artigo 20, que exige que se garanta o direito de oportunidade igual e tratamento igual no emprego e em qualquer ocupação, sem discriminação por género no que toca ao salário.

O mesmo comité iliba Lisboa nas acusações relacionadas com a legislação em vigor e sua aplicação prática, mas sublinha que a legislação é ainda insuficiente e não resultou num progresso visível.

O Governo português admite a diferença salarial espelhada nas estatísticas, mas assegura que estão a ser feitos esforços para reduzir essa disparidade, destacando o maior número de casos julgados em tribunal, fiscalizações da Autoridade para as Condições do Trabalho e ações de sensibilização junto das empresas.

Dados do Eurostat revelam que, em 2017, a diferença salarial entre homens e mulheres, por hora, era de 16,3%.