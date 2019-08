A remuneração base média dos funcionários públicos subiu 1,2% em abril face ao mesmo período do ano passado, para 1.482,5 euros ilíquidos devido, sobretudo, ao aumento do salário mínimo no Estado e ao descongelamento das carreiras, segundo a Direção-Geral do Emprego Público (DGAEP).

A síntese estatística do emprego público publicada pela (DGAEP) indica que em abril o valor da remuneração base média mensal dos trabalhadores das administrações públicas era de 1.482,5 euros ilíquidos (antes da dedução de quaisquer descontos), um aumento médio de 0,3% face a janeiro e de 1,2% em termos homólogos.

O aumento da remuneração média deve-se essencialmente à atualização do valor da remuneração mínima na administração pública, que passou de 580 euros para 635,07 euros em janeiro, bem como ao descongelamento das carreiras.

O impacto destas duas medidas “teve maior efeito na carreira de assistente operacional/operário/auxiliar, com variação positiva em relação a abril de 2018 de 5%”, para 680 euros, acrescenta a DGAEP.

Por outro lado, a carreira de pessoal de investigação científica viu a sua remuneração média cair em 16,3% para 2.764,3 euros brutos, “em resultado dos movimentos de entrada e saída de trabalhadores com diferentes níveis remuneratórios (entrada de novos trabalhadores em níveis remuneratórios na base da carreira)”.

Já o ganho médio mensal nas administrações públicas (que inclui subsídios, suplementos, prémios e horas extraordinárias) era em abril de 1.730,8 euros ilíquidos, um aumento de 0,1% face a janeiro e de 1,5% em termos homólogos, “pelos mesmos motivos referidos para a remuneração base média mensal”.

O maior aumento homólogo no ganho médio mensal em abril verificou-se nas Forças Armadas, com um crescimento de 5,4% para 1.718,9 euros ilíquidos, seguido dos enfermeiros, com uma subida de 5,1% para 1.663,9 euros.

A síntese estatística da DGAEP mostra ainda que os magistrados são quem tem a remuneração base média mais alta, de 4.860 euros ilíquidos, enquanto os assistentes operacionais/operários/auxiliares detêm o valor médio mais baixo, de 680 euros brutos.

Por sua vez, os diplomatas continuam a registar o ganho médio mais elevado na administração pública, com 9.480,1 euros, enquanto o assistentes operacionais/operários/auxiliares registam 840,2 euros.