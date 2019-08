A ANA afirma que existe “grande margem de melhoria” no controlo de fronteiras do aeroporto de Lisboa, referindo, como exemplo, que em julho houve três dias com tempos máximos de espera nos períodos de pico superiores a uma hora.

Em resposta a questões da Lusa, fonte oficial da ANA – Aeroportos de Portugal começou por congratular-se com “a evolução positiva dos tempos de espera no controlo de fronteiras do Aeroporto Humberto Delgado [em Lisboa], confirmando que a infraestrutura tem as condições necessárias para que seja prestado um nível de serviço adequado neste ponto da experiência dos passageiros”.

A mesma fonte referiu que os progressos verificados "são importantes para o objetivo da ANA de, em conjunto com o SEF [Serviço de Estrangeiros e Fronteiras], estabelecer níveis de serviço alinhados com as melhores práticas internacionais, onde não são medidos os tempos médios de espera (que incluem horários fora de pico com um reduzido número de passageiros de origens não Schengen), mas antes os tempos máximos em períodos de pico, onde ainda existe uma grande margem de melhoria atualmente no aeroporto de Lisboa".

A título de exemplo, acrescentou, em julho, foram registados "três dias com tempos máximos de espera à chegada superiores a uma hora e 10 dias com tempos máximos de espera à chegada superiores a 45 minutos”.

A fonte oficial da gestora aeroportuária salienta que “as melhorias observadas resultam do reforço de equipas do SEF […] e reiteram o facto de os anteriores níveis de serviço se deverem a limitações relacionadas com recursos humanos deste serviço”.

Na terça-feira, a secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, disse à Lusa que o tempo médio de espera dos passageiros no controlo de fronteiras do Aeroporto Humberto Delegado foi inferior a 10 minutos, em julho, estando prevista para outubro uma nova área de chegadas com mais postos do SEF.

A governante afirmou que está previsto “para finais de setembro, princípios de outubro a colocação de mais três e-gates (pórticos eletrónicos para leitura dos dados biométricos do passaporte) e dois postos manuais na nova área de chegada”.

No aeroporto de Lisboa vai haver uma nova área de controlo de chegadas na qual serão colocados mais cinco postos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras” (SEF), disse, na altura, Isabel Oneto.

No total, o SEF vai adquirir 49 novos pórticos eletrónicos de nova geração “com um sistema operativo mais rápido e mais funcionais para poder processar mais rapidamente a leitura dos passaportes com dados biométricos”, acrescentou a secretária de estado.

Depois do reforço do aeroporto internacional de Lisboa, será a vez de serem colocados mais 16 postos no aeroporto de Faro e 10 no Funchal, seguindo-se o Porto.

Nas declarações à Lusa, Isabel Oneto congratulou-se também com a diminuição dos tempos de espera dos passageiros para passarem no controlo do aeroporto, dizendo que isso se deveu a um reforço de meios humanos do SEF.

Foram os melhores tempos de espera desde que há registo. Em julho, o tempo médio de espera por parte dos passageiros foi inferior a 10 minutos quer nas entradas quer nas saídas”, sublinhou.

Nos primeiros seis meses do ano, o SEF já controlou mais de oito milhões de passageiros, o que representa um aumento de 10,9 por cento em relação ao período homologo de 2018.