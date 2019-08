Os jogos sociais e online renderam 327 mil euros por dia ao Serviço Nacional de Saúde. Foram mais de 120 milhões de euros no total do ano passado, de acordo com o Relatório de Gestão Demonstrações Financeiras e Orçamentais da Administração Central do Sistema de Saúde, a que o jornal Público teve acesso.

Os portugueses gastaram três mil milhões de euros em jogos sociais em 2018, nomeadamente no Euromilhões, Totoloto e e raspadinhas, mas também em jogos online como o Placard.

Em 2018, o Governo alterou o decreto de lei de 2016 que regula a distribuição dos resultados líquidos dos jogos sociais explorados pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, determinando que cerca de 16 por cento seria destinada ao Plano Nacional de Saúde, tendo daí resultado a verba referida de 120 milhões de euros.

O dinheiro é aplicado, entre outras áreas, na vacinação, oncologia, diabetes e promoção da alimentação saudável.