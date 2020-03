O impacto Covid-19 na rede multibanco também se faz sentir, à medida que os portugueses tendem a ficar em casa, sobretudo desde que foi conhecido o primeiro caso de infeção em Portugal. A SIBS, que gere a rede, anunciou, em comunicado, que a quebra do número de transações “diminuiu 44 a 49 pontos em compras e levantamentos respetivamente, face à média antes da confirmação do primeiro caso.”

O número de compras e de levantamentos caiu para cerca de metade face à média diária antes do primeiro caso. Esta redução da frequência foi acompanhada de um aumento do valor médio das compras e levantamentos de 21% e 25% respetivamente”, acrescenta a SIBS. Ou seja, valor médio aumentou para 84,5 euros face à média de 67,8 euros registada antes do anúncio de casos.

Tal como nas semanas anteriores, verifica-se uma concentração de compras em super/ hipermercados e farmácias/ parafarmácias, sectores que passaram a representar mais de metade (54%) das compras efetuadas em Portugal na última semana.

Outro sinal dos tempos e da mudança “imposta” aos portugueses é o peso das compras com MB Way que “aumentou relativamente o peso registado antes da confirmação do primeiro caso.”

O que se percebe já que esta ferramenta permite que todos os pagamentos sejam efetuados “sem contacto” com o terminal de pagamento, qualquer que seja o montante, cumprindo as recomendações de prevenção de contágio das autoridades de saúde.