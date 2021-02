O secretário-geral do Sitava, José Sousa, disse esta quinta-feira à Lusa que os sete sindicatos de trabalhadores de terra que integram uma plataforma continuam empenhados em alcançar um acordo coletivo de emergência com o Governo e a TAP.

Os sete sindicatos continuam empenhados em chegar a um acordo com a empresa, esperando encetar as negociações tão rápido quanto possível", afirmou à Lusa o responsável do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava).