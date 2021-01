O ministro da Economia anunciou esta quinta-feira que as empresas em retoma progressiva podem transitar de imediato para o regime de lay-off, que foi "recuperado e simplificado".

Siza Vieira afirma que todas as empresas que tenham sido objeto de determinação de encerramento de atividade "têm automaticamente acesso ao regime de lay-off simplificado, que foi recuperado e simplificado".

As novas medidas, anunciadas um dia antes do confinamento generalizado, reforçam a remuneração dos trabalhadores e garantem o "mesmo nível de esforço às empresas empregadoras".

Em concreto, o empregador paga 19% do salário do trabalhador em lay-off, explicou o ministro, sublinhando que os empregados com remunerações até três salários mínimos recebem o ordenado por completo.

O Governo vai ainda reabrir as linhas de crédito no valor de 400 milhões de euros, com garantia do Estado para os setores mais afetados.

As empresas que tenham sofrido quedas de vendas superiores a 25% no ano passado, terão acesso a apoios a fundo perdido. Setores fechados desde março, como as discotecas, serão também alvo de uma majoração.

O ministro da Economia anunciou que serão suspensas as execuções de dívidas pelo Fisco e pela Segurança Social. Se o valor das prestações já tiver sido acordado, não existirá pagamentos de prestações no primeiro trimestre.

Existirá por parte do Executivo um reforço no programa de apoios a fundo perdido aos negócios afetados pelas medidas decretadas esta quarta-feira após o Conselho de Ministros. Explica Siza Vieira que o programa Apoiar vai funcionar de forma mais ágil e com tetos mais altos - o Governo antecipou para segunda-feira o pagamento da segunda tranche.

"Micorempresas recebem até dez mil euros, pequenas empresas recebem 55 mil euros e as médias e as grandes 135 mil euros", afirma o ministro da Economia, sublinhando que será lançado um apoio extraordinário duas vezes maior do que o subsídio do quarto trimestre de 2020.

No sentido de "disciplinar o setor da distribuição", o Executivo vai limitar a venda de produtos nos super e hipermercados de produtos comercializados nas lojas que vão ter de encerrar durante o novo confinamento.

Esta medida ainda está em finalização e deverá entrar em vigor na próxima semana, indicou, ainda, Pedro Siza Vieira.

"É uma medida que está a ser articulada com o setor do retalho e relativamente à qual não prevemos dificuldades na sua execução", diz.