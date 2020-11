O ministro da Economia revelou este sábado, em conferência de imprensa, que o Governo já fez chegar às empresas de restauração e similares cerca de 1103 milhões de euros para compensar as perdas causadas pela pandemia.

Siza Vieira esclareceu ainda que o Governo estima em cerca de 25 milhões o montante que as empresas da restauração deverão receber por serem obrigadas a encerrar às 13:00 nos próximos dois fins de semana.

O ministro referiu ainda que as quebras na restauração têm sido diferentes nos vários segmentos e chamou a atenção para as empresas que vivem sobretudo do turismo, praticamente inexistente em tempo de pandemia.