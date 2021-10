O ministro da Economia disse esta terça-feira que o Orçamento do Estado para 2022 é “um caminho que temos de fazer com muito cuidado”, ao ser questionado sobre se existe espaço para negociar com os parceiros sociais do Governo.

Questionado pelos jornalistas, durante uma visita a Ovar, Pedro Siza Vieira vincou que este Orçamento distingue-se por ser o que regista um maior crescimento do investimento público nos últimos anos. Pressionado sobre se o Governo vai responder às exigências dos parceiros, o ministro salientou a importância de conjugar os esforços com a disciplina das despesas públicas.

“Provavelmente toda a gente gostava mais que fosse feito mais esforço, mas temos de conciliar esses objetivos com uma futura de responsabilidade das finanças públicas”, afirmou Siza Vieira.