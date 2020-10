O ministro das Infraestruturas e da Habitação salientou esta terça-feira que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) prevê “o maior investimento de sempre na habitação” em Portugal e “o maior investimento na história da CP” em material circulante novo.

Com o PRR teremos a oportunidade de fazer o maior investimento de sempre na área da habitação em Portugal e o maior investimento de sempre na história da CP em material circulante novo”, afirmou Pedro Nuno Santos durante uma audição conjunta com o ministro e Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.

Já no que diz respeito à rodovia, o ministro disse que o investimento previsto no PRR “não é o maior de sempre”, mas tem de “inédito” o facto de, “pela primeira vez, a maioria do investimento ser feito no território de baixa densidade, portanto no interior”.

Nas últimas décadas não temos tido capacidade de responder a alguns problemas [ao nível da rodovia], vamos ter a possibilidade de o fazer agora”, disse Pedro Nuno Santos.