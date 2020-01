Mais de 29.000 sobre-endividados voltaram a pedir ajuda à Deco em 2019, tal como em 2018, sendo a principal causa de endividamento é agora a deterioração das condições laborais, em vez do desemprego, segundo dados da associação.

O balanço do ano não é positivo, na opinião da coordenadora do gabinete de Proteção Financeira da Deco, Natália Nunes, que esteve na Economia 24: "O número de pedidos de ajuda [à associação de defesa do consumidor Deco] não diminuiu em 2019, mantendo-se com o mesmo número desde 2017", e totalizando 29.154 no ano passado, quando em 2018 foi 29.350 e em 2017 tinha sido 29.000.

O desemprego deixou de ser a principal causa das dificuldades financeiras das famílias, substituída pela deterioração das condições laborais, como razão primeira. Na deterioração das condições laborais, inclui-se o atraso no pagamento dos salários, a perda de rendimentos, a redução de horas extraordinárias ou de comissões. Por outro lado, quem regressa ao mercado de trabalho é confrontado com contratos temporários e/ou parciais. "Do ponto de vista financeiro, esta situação conduz a insegurança e instabilidade, aliando-se a este quadro os baixos salários que marcam a sua integração no mercado de trabalho", refere.

De acordo com os dados que têm sido divulgados pelo Banco de Portugal o endividamento dos particulares no ano de 2019 bateu alguns recordes. Entre janeiro e outubro, as famílias pediram emprestado para habitação, para consumo e outros fins um total de 14.680 milhões de euros.

Assistiu-se ao crescimento do recurso ao crédito que contribuiu para o aumento do endividamento dos particulares. Mas, as famílias que pediram ajuda à Deco, em 2019, contrataram os seus créditos anteriormente, ainda que tenhamos várias situações de crédito contratado muito recentemente", justifica.

"A nossa preocupação, neste momento, prende-se com a necessidade da concessão de crédito ter de ser feita de forma responsável, não só na área do crédito habitação, mas também na do crédito ao consumo e para outros fins. É primordial que a análise da solvabilidade do consumidor seja efetuada", conclui a responsável apelando à atenção de instituições como o Banco de Portugal.