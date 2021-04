O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) vai sortear 54 habitações para arrendamento acessível, podendo os interessados concorrer a partir de 07 de abril, anunciou o Ministério das Infraestruturas e da Habitação (MIH), esta quinta-feira.

Em comunicado, o MIH esclarece que serão admitidos a concurso por sorteio as pessoas que estejam registadas na Plataforma de Arrendamento Acessível e que “preencham as condições de elegibilidade do programa e os requisitos do aviso do concurso”.

As habitações a concurso são de tipologias T1, T2, T3 e T4 e localizam-se nos municípios de Paços de Ferreira (distrito do Porto), Santo Tirso (Porto), Águeda (Aveiro), Figueira da Foz (Coimbra), Guarda, Trancoso (Guarda), Mação (Santarém), Sines (Setúbal), Reguengos de Monsaraz (Évora) e Beja.

Esta iniciativa enquadra-se no conjunto das soluções habitacionais disponibilizadas pelo instituto para garantir o acesso à habitação às famílias que não têm resposta por via do mercado, nomeadamente as populações com rendimentos intermédios”, explica a nota.

As candidaturas têm início a partir de 07 abril e manter-se-ão abertas por um período de 10 dias, podendo os interessados encontrar mais informações na página www.portaldahabitacao.pt.

Os sorteios terão lugar através do referido portal, de forma desmaterializada”, informa ainda o MIH.