A Groundforce lamentou esta quarta-feira a insolvência da empresa, decretada pelo tribunal, afirmando que impede o "caminho de regresso à normalidade", mas garante a colaboração com os administradores judiciais nomeados para gerir o processo.

O Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa decretou esta quarta-feira a insolvência da SPdH (Groundforce), anunciou a TAP, que tinha feito um requerimento nesse sentido, no dia 10 de maio, de acordo com um comunicado.

Para a Groundforce, que refere ter tido conhecimento da decisão judicial hoje, a continuação da operação "era a opção que melhor defendia o interesse de todas as partes interessadas".

No entanto, a empresa assegura que "a Comissão Executiva e o Conselho de Administração prestarão aos Administradores Judiciais toda a colaboração necessária para garantir a continuidade operacional da empresa".

A Groundforce refere ainda que a nomeação de dois administradores judiciais "não altera no imediato a situação dos trabalhadores nem a capacidade de a Groundforce operar e servir os seus Clientes, como sempre fez até a este momento".

O Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava), esclareceu que a insolvência é uma “solução transitória”, que não cessa os contratos de trabalho, e adiantou que os salários vão ser pagos.

O Sitava esteve reunido com o Governo e com a TAP, após o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa ter declarado insolvência da SPdH/Groundforce.

[…] Esta é uma solução transitória, não estando em causa as licenças de assistência em escala, nem sequer a cessação dos contratos de trabalho, pelo que foi feito um apelo por parte do Governo e da TAP de continuarmos a trabalhar no sentido da recuperação da empresa, principalmente num momento tão importante de captação de receitas e de manutenção de confiança com todos os clientes”, adiantou a direção do Sitava numa nota enviada aos associados, a que a Lusa teve acesso.