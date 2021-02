A Segurança Social prorrogou por mais seis meses os subsídios de desemprego a 13 mil pessoas, relativos aos meses de janeiro e fevereiro, disse esta quinta-feira fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Em janeiro e fevereiro, foram abrangidas pelas prorrogações [do subsídio de desemprego] 13 mil pessoas”, afirmou fonte do gabinete da ministra Ana Mendes Godinho, acrescentando que só em janeiro 6.700 pessoas viram as suas prestações prolongadas por mais seis meses.