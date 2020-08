O preço na caixa era superior ao apresentado na prateleira ou havia falta de informação sobre o preço do produto. Estas foram as razões que levaram a Autoridade da Concorrência polaca a considerara que os supermercados Biedronka - "Joaninha" em português - violaram os direitos do consumidor durante vários anos.

De acordo com a informação do site da Autoridade, o presidente da UOKiK, Tomasz Chróstny, aplicou uma coima de 26 milhões de euros (115 milhões de zlotys) ao proprietário da rede Biedronka - a empresa Jerónimo Martins Polska detida pelo grupo de retalho português.

O gabinete da Concorrência e Defesa do Consumidor "recebeu inúmeras reclamações de consumidores e informações das inspecções do comércio relativas à apresentação incorrecta de preços nas lojas Biedronka", justifica.

Centenas de queixas referiam-se ao facto de "os preços serem mais altos na hora de pagar do que nas prateleiras das lojas" ou à "falta de preços nos produtos."

As reclamações deram origem à instauração de processo contra Jerónimo Martins Polska e a investigação revelou que "a prática existe desde, pelo menos, 2016."

Apenas o início do procedimento no final, no ano passado, "levou os proprietários da Biedronka a tomarem medidas com vista à resolução das irregularidades identificadas", conclui o comunicado da Autoridade polaca.