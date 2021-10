A proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2022 traz os esperados nove escalões do IRS, em vez dos atuais sete. O desdobramento do 3.º e do 6.º escalões, assim como a descida das taxas, vai abranger mais de 1,5 milhões de agregados familiares.

Tendo isto em conta, a consultora Ernst & Young fez uma série de simulações para a TVI, para conseguir calcular quanto vai conseguir poupar com esta medida.

Esta começa a ter um pequeno efeito nos rendimentos mensais brutos a partir dos 1000 euros, com diferenças de alguns cêntimos no rendimento líquido anual, mas é nos salários a partir dos 1300 euros brutos que se vê melhor o que vai acontecer.

1.300 euros/mês - solteiro - sem filhos 2021 2022 Diferença Rendimento bruto 18.200€ 18.200€ IRS a pagar 2.822,57€ 2.754,82€ - 67,75€ Rendimento líquido anual 13.375,43€ 13.443,18€ + 67,75€

1.300 euros/mês - casado - 1 titular - tributação separada - 1 filho 2021 2022 Diferença Rendimento bruto 18.200€ 18.200€ IRS a pagar 2.522,57€ 2.454,82€ - 67,75€ Rendimento líquido anual 13.675,43€ 13.743,18€ + 67,75€

1.300 euros/mês - casado - 2 titulares - tributação conjunta - 2 filhos 2021 2022 Diferença Rendimento bruto 36,400.00 € 36,400.00 € 0.00 € IRS a pagar 4,445.14 € 4,309.64 € -135.50 € Rendimento líquido anual 27,950.86 € 28,086.36 € + 135.50 €

Nos salários mensais brutos de 1500 euros, a poupança em IRS começa a ganhar volume.

1.500/mês - solteiro - sem filhos 2021 2022 Diferença Rendimento bruto 21,000.00 € 21,000.00 € 0.00 € IRS a pagar 3,620.57 € 3,530.42 € - 90.15 € Rendimento líquido anual 15,069.43 € 15,159.58 € + 90.15 €

1.500 euros/mês - casado - 1 titular - tributação separada - 1 filho 2021 2022 Diferença Rendimento bruto 21,000.00 € 21,000.00 € 0.00 € IRS a pagar 3,320.57 € 3,230.42 € - 90.15 € Rendimento líquido anual 15,369.43 € 15,459.58 € + 90.15 €

1.500 euros/ mês - casado - 2 titulares - tributação conjunta - 2 filhos 2021 2022 Diferença Rendimento bruto 42,000.00 € 42,000.00 € 0.00 € IRS a pagar 6,041.14 € 5,860.84 € -180.30 € Rendimento líquido anual 31,338.86 € 31,519.16 € + 180.30 €



Os ganhos com esta medida voltam a baixar para quem ganha entre 2000 e 3000 euros brutos por mês.

2.000 euros/mês - solteiro - sem filhos 2021 2022 Diferença Rendimento bruto 28,000.00 € 28,000.00 € 0.00 € IRS a pagar 5,847.94 € 5,798.42 € -49.52 € Rendimento líquido anual 19,072.06 € 19,121.58 € + 49.52 €

2.000 euros/mês - casado - 1 titular - tributação separada - 1 filho 2021 2022 Diferença Rendimento bruto 28,000.00 € 28,000.00 € 0.00 € IRS a pagar 5,547.94 € 5,498.42 € -49.52 € Rendimento líquido anual 19,372.06 € 19,421.58 € + 49.52 €

2.000 euros/mês - casado - 2 titulares - tributação conjunta - 2 filhos 2021 2022 Diferença Rendimento bruto 56,000.00 € 56,000.00 € 0.00 € IRS a pagar 10,495.88 € 10,396.84 € -99.04 € Rendimento líquido anual 39,344.12 € 39,443.16 € + 99.04 €

A poupança em IRS dispara para os salários de 5000 euros mensais.

5.000 euros/mês - solteiro - sem filhos 2021 2022 Diferença Rendimento bruto 70,000.00 € 70,000.00 € 0.00 € IRS a pagar 22,060.39 € 21,858.60 € -201.79 € Rendimento líquido anual 40,239.61 € 40,441.40 € + 201.79 €

5.000 euros/mês - casado - 1 titular - tributação separada - 1 filho 2021 2022 Diferença Rendimento bruto 70,000.00 € 70,000.00 € 0.00 € IRS a pagar 21,760.39 € 21,558.60 € -201.79 € Rendimento líquido anual 40,539.61 € 40,741.40 € + 201.79 €

5.000 euros/mês - casado - 2 titulares - tributação conjunta - 2 filhos 2021 2022 Diferença Rendimento bruto 140,000.00 € 140,000.00 € 0.00 € IRS a pagar 42,920.78 € 42,517.20 € -403.58 € Rendimento líquido anual 81,679.22 € 82,082.80 € + 403.58 €

A poupança atinge salários mensais brutos até aos 10 mil euros, ainda que menos.

10.000 euros/mês - solteiro - sem filhos 2021 2022 Diferença Rendimento bruto 140,000.00 € 140,000.00 € 0.00 € IRS a pagar 52,521.79 € 52,496.33 € -25.46 € Rendimento líquido anual 72,078.21 € 72,103.67 € + 25.46 €

10.000 euros/mês - casado - 1 titular - tributação separada - 1 filho 2021 2022 Diferença Rendimento bruto 140,000.00 € 140,000.00 € 0.00 € IRS a pagar 52,221.79 € 52,196.33 € -25.46 € Rendimento líquido anual 72,378.21 € 72,403.67 € + 25.46 €

10.000 euros/mês - casado - 2 titulares - tributação conjunta - 2 filhos 2021 2022 Diferença Rendimento bruto 280,000.00 € 280,000.00 € 0.00 € IRS a pagar 103,843.58 € 103,792.66 € -50.92 € Rendimento líquido anual 145,356.42 € 145,407.34 € + 50.92 €

Recorde a tabela que vai estar em vigor em 2022, se a proposta do Orçamento do Estado for aprovada: