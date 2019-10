O presidente do conselho de administração da TAP descartou hoje a abertura de voos diretos de Portugal para a China “num futuro imediato”, apesar do crescimento de turistas daquele país asiático.

Atualmente é assegurada apenas uma ligação Lisboa-Pequim, com uma escala em Xi’an, em regime de ‘codeshare’ (partilha de venda de bilhetes entre companhias aéreas) pela TAP, numa operação garantida pela Beijing Capital Airlines.

Frasquilho sublinhou que a intenção de assegurar essa rota com aviões da TAP faz parte do plano estratégico da empresa, mas indicou que há neste momento apostas a considerar em outros mercados.

O responsável lembrou o facto de a TAP ir abrir novas rotas para África e América do Sul e reforçar os voos para Brasil e Estados Unidos.

“Vamos intensificar a operação no Brasil, [que] já é muito intensa, [já que] a TAP é o maior operador entre o Brasil e a Europa (…). Vamos ter mais voos para as mesmas dez cidades brasileiras e no futuro podemos estender a outras cidades”, afirmou Miguel Frasquilho.