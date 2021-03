O ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos anunciou esta quinta-feira que a TAP não pode continuar a adiantar dinheiro à Groundforce e reforçou que o Estado não está interessado em tomar o controlo da empresa.

Em conferência de imprensa, o governante explica que a TAP vive um momento em que é "impossível o adiantamento" de fundos, sem a exigência de "garantias que protejam a própria companhia aérea".

"Temos feito um trabalho importante para apoiar através dos adiantamentos, mas a TAP não pode continuar a fazê-los sem ter garantias firmes", reforça o ministro.

Pedro Nuno Santos acusa ainda o accionista privado e presidente da Groundforce, Alfredo Casimiro, de recusar abdicar o cargo de governação da empresa, mesmo que a garantia das suas ações levassem a ser um sócio minoritário na Groundforce.

"Infelizmente o acionista da Groundforce aceita transferir as ações, mas não aceita que se tirem as consequências do ponto de vista da governação da empresa dessa transferência de ações. Isto é, perante o não pagamento à TAP e a execução da garantia, a TAP passaria a estar numa situaçao maioritária da Groundforce, mas o controlo da empresa manter-se-ia do acionista privado (...) Esta é uma situação que qualquer cidadão, qualquer empresário compreende que não é aceitável", reforça Pedro Nuno Santos.

O ministro diz que o plano de Casimiro é falível, pois a passagem das ações para a TAP acabariam por não ter valor nenhum para a empresa.

Nuno Santos refere ainda que o Estado tem conseguido, em vários setores, "chegar a acordo com os sindicatos". No entanto, reitera: "Nós não podemos infelizmente a continuar a expor a TAP sem ter garantias que protejam a TAP (...) Aquilo que estamos a exigir é perfeitamente razoável"

Pedro Nuno Santos lança ainda uma garantia. O Estado não tem interesse em deter uma companhia de handling. "Não queremos nacionalizar a Groundforce", sustenta.