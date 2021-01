A taxa de desemprego recuou em novembro para os 7,1%, menos 0,4 pontos percentuais do que em outubro, mas mais 0,4 pontos percentuais do que no mesmo mês de 2019, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com as estimativas mensais do desemprego, divulgadas esta sexta-feira, os dados provisórios apontam ainda para que a taxa de desemprego (segundo o conceito da Organização Internacional de Trabalho) tenha continuado a descer em dezembro em termos mensais para 6,5%, menos 0,6 pontos percentuais que no mês precedente e menos 0,2 pontos percentuais em termos homólogos.

A população desempregada diminuiu 4,7% em novembro em relação a outubro de 2020 para 368,9 mil pessoas, tendo aumentado 6,3% por comparação com novembro de 2019 (22 mil pessoas).