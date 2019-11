O euro registou esta quarta-feira uma ligeira descida face ao dólar, apesar da publicação de dados económicos de alguns países da zona euro, como Alemanha e Itália, melhores do que o previsto.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,1066 dólares, quando na terça-feira à mesma hora seguia a 1,1070 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou esta quarta-feira a taxa cambial de referência do euro em 1,1090 dólares.

A entrada de encomendas na indústria de manufatura alemã cresceu em setembro 1,3%, mais do que o previsto pelos analistas. Também os dados do setor de serviços italiano foram melhores do que o esperado, o que impulsionou o valor do euro, que viria, no entanto, a recuar ao final da tarde depois de ter atingido 1,1093 dólares.