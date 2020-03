Por estes dias muitos são os que viram as suas condições de trabalho alteradas e se questionam, como será. À medida que conseguimos obter informação correta e fiável, tentamos esclarecer. Concretamente o tema do lay-off. A Deloitte fez uma simulação que ilustra o caso de um trabalhador solteiro e sem filhos neste regime e ou de um e com dois filhos. Começamos por contemplar a redução de custos para a empresa, para perceber como se divide o montante do salário. E depois apresentamos o sem e com lay-off.

Custo empresa Pagar ao trabalhador Custo segurança social Bruto 1.000€ 2/3 Total 666,67€ 704,17€ TSU 237,5€ 30% Empregador 200€ Redução de custos empresa Total 1.237,5€ Segurança Social 466,67€ 1.037,50€

SEM LAY-OFF

Trabalhador (solteiro sem filhos) Bruto 1.000€ 11% TSU -110€ 11,60% IRS -116€ Líquido 774€ Trabalhador (casado 2 titulares 2 filhos) Bruto 1.000€ 11% TSU -110€ 8,10% IRS -81€ Líquido 809€

COM LAY-OFF