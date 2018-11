O secretário-geral da CGTP-IN adiantou, esta quinta-feira, que o PS pretende avançar com a realização de uma audição pública sobre legislação do trabalho, logo após a aprovação do Orçamento do Estado para 2019 em votação final global.

Depois de uma reunião de cerca de uma hora na Assembleia da República com a direção do Grupo Parlamentar do PS - que preferiu guardar o jogo sobre eventuais alterações na especialidade -, Arménio Carlos acabou por fazer esta revelação.

Insistindo que a proposta do Governo já aprovada no parlamento na generalidade, "mantém e acentua as desigualdades entre trabalhadores e entidades patronais", deixou também uma nota de esperança em relação à introdução de mudanças no diploma do Governo em sede de especialidade.

Isto precisa de uma outra intervenção do próprio Grupo Parlamentar do PS, que se prontificou a convocar uma audição para discutir esta matéria da legislação do trabalho depois de aprovado o Orçamento do Estado e no quadro da discussão na especialidade da proposta de lei do Governo".

Arménio Carlos acabou por fazer uma acusação ao Governo: de "continuar a desvalorizar a área do trabalho". "Esta área tem de ser revalorizada ao nível dos direitos e da melhoria das condições de vida. Por isso, hoje, em Lisboa, trabalhadores do setor público e do privado estarão numa manifestação para assumir que nada está perdido e tudo poder ser ainda conseguido".

Em matéria de aumentos salariais na administração pública para 2019, Arménio Carlos disse que transmitiu ao líder parlamentar e presidente do PS, Carlos César, a "injustiça de ao fim de dez anos não serem atualizados" os vencimentos.