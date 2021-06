A francesa Christine Ourmières-Widener é a gestora escolhida pelo Governo para liderar a TAP, noticia o jornal Eco.

Com experiência no setor da aviação, é especialista em processos de reestruturação.

Christine Ourmières-Widener é especialista em engenharia aeronáutica e foi, até maio de 2019 CEO, da companhia aérea britânica Flybe que entretanto em março do ano passado abriu falência por causa do covid-19.

Antes disso, esteve na direção da CityJet e esteve vário anos na Air France onde chegou a vice-presidente da KLM/.

Atualmente, de acordo com a sua página de LInkedin é diretora não executiva da Datalex em Dublin.

Irá agora assumir o cargo de presidente executivo que está a ser ocupado transitoriamente por Ramiro Sequeira.

O nome de Christine Ourmières-Widener surge numa altura em que os acionistas da companhia aérea preparam-se para eleger órgãos sociais, no qual irá ser incluído o novo CEO, um novo CFO (administrador financeiro), que também será contratado externamente, e o novo representante dos trabalhadores.

Os trabalhadores da TAP votam esta quinta-feira para eleger um representante no Conselho de Administração, depois de o Governo ter avançado com a iniciativa, que conta com seis candidatos.

Assim, de acordo com a lista, a que a Lusa teve acesso, irão disputar as eleições Cristina Maria Pereira Cardoso, João Calisto, João Pedro da Conceição Duarte, Paulo Manso, Ricardo Paes Mamede e Rita Cristina Oliveira da Costa Silva.

Os resultados serão conhecidos na sexta-feira e "o candidato mais votado será indicado pela República Portuguesa como administrador não executivo da TAP SGPS e proposto para eleição na assembleia-geral da TAP SGPS que designará os órgãos sociais para o próximo mandato que se inicia em 2021".