A Thomas Cook anunciou esta segunda-feira a falência depois de não ter conseguido encontrar, durante o fim de semana, fundos necessários para garantir a sua sobrevivência e de imediato teve efeitos nos clientes e nas estadias, já pagas, de milhares de pessoas.

As autoridades têm agora de organizar um repatriamento maciço, entre eles 150.000 para a Grã-Bretanha, sendo que, no total, há cerca de 600.000 turistas da Thomas Cook espalhados por todo o mundo.

A situação da empresa teve impacto imediato junto de clientes que gozam pacotes de férias no exterior. Muitos não conseguiram sair dos complexos, sem pagar os valores decorrentes das estadias, já depois de terem efetuado o mesmo pagamento à Thomas Cook.

Vários cidadãos que estavam de férias na Tunísia disseram no domingo à BBC que foram impedidos de sair dos hotéis.

A Thomas Cook, de acordo com a Reuters, refere que há cerca de 140 mil passageiros a voar nos subsidiários alemães da empresa, com mais 21 mil agendados para esta segunda e terça-feira.

Em Espanha, o operador Aena disse que 46 voos de hoje da Thomas Cook foram cancelados.

De acordo com fonte do ministério do turismo da Grécia, quase 50 mil turistas estão retidos no país depois de a empresa britânica ter anunciado o colapso.

"It is a magnitude-7 earthquake, and the tsunami is yet to come," the president of the Crete Tourism board on the news that Thomas Cook Group has filed for insolvency. The company had contracts with 70% of the island's hotels.