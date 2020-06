A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) disse esta quarta-feira estar “muito satisfeita” com o anúncio da realização da final da Liga dos Campeões em Lisboa, que considerou ser “muito importante” para o posicionamento de Portugal como destino turístico.

"grandes eventos", apontou, em comunicado, a AHP.

Para a associação, a realização desta final terá também um impacto económico, estimando milhares de noites vendidas entre equipas, patrocinadores e jornalistas.

Esta pode ser uma grande oportunidade de ter milhões de europeus com a sua atenção concentrada em Lisboa e Portugal. É também um importante sinal de confiança que as organizações internacionais depositam em Portugal, nas nossas instituições, nas nossas empresas e nos portugueses”, defendeu, citado no mesmo documento, o presidente da AHP, Raul Martins.

Segundo este responsável, o evento é também um bom “tiro de partida” para o turismo e para a retoma da hotelaria nas cidades, impactada pela pandemia de covid-19.

No entanto, Raul Martins ressalvou que o impacto direto na hotelaria “ficará muito aquém” do registado em 2014, quando a taxa de ocupação esteve próxima dos 100%, o que justificou não só com a pandemia, mas também com o aumento da oferta de alojamento.

Este balão de oxigénio em agosto é um sinal de abertura e de estímulo para a economia da região mais ligada ao turismo”, concluiu.

A AHP é a maior associação patronal do setor, cujos associados representam mais de 65% do número de quartos da hotelaria nacional.

Lisboa vai receber a fase final da Liga dos Campeões de futebol em agosto, numa ‘final a oito’, em campos neutros e em apenas um jogo, anunciou hoje a UEFA.

O encontro decisivo estava previsto para o Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul, na Turquia, que, em maio de 2018, tinha derrotado a ‘casa’ do Benfica nesta ‘corrida’.

A edição de 2019/20 da ‘Champions’, que foi suspensa em março devido à pandemia de covid-19, vai ser reatada com os restantes quatro jogos dos oitavos de final, seguindo-se o desfecho inédito em campos neutros, nos Estádios da Luz e José Alvalade, em Lisboa, confirmou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

