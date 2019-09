O ministro Adjunto e da Economia afirmou esta quarta-feira que a subida de Portugal ao 12.º lugar no ‘ranking' da competitividade turística não é uma questão de moda, mas o resultado de muito trabalho positivo.

Portugal subiu ao 12.º lugar no que diz respeito à competitividade no setor do Turismo no ‘ranking' do Fórum Económico Mundial (WEF em inglês), atingindo o primeiro lugar na componente de infraestruturas turísticas.

Estas coisas são trabalho continuado, o que nos permite dizer que o sucesso que estamos a ter enquanto destino turístico não é só uma questão de moda, mas o resultado de muito trabalho positivo", afirmou à agência Lusa Pedro Siza Vieira.

O governante falava em Castelo Branco, onde se deslocou para presidir à reunião da Comissão de Captação de Investimento para o Interior, que decorreu na Secretaria de Estado para a Valorização do Interior.

Este é um ‘ranking' internacional que tem vários anos e portanto permite-nos monitorizar o progresso que estamos a fazer. Há uns anos, estávamos em 20.º lugar globalmente no mundo, como atratividade como destino turístico em 2013. Agora, estamos no 12.º lugar. É um progresso muito significativo em muito pouco tempo", sustentou.

Pedro Siza Vieira adiantou ainda que o resultado alcançado por Portugal não tem a ver com a preferência dos visitantes, mas sim com o trabalho que as empresas e as entidades públicas foram fazendo ao longo dos últimos anos, destacando os últimos quatro anos, em que "foi muito significativo".