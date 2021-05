O programa IVAucher, medida para incentivar o consumo nos setores da restauração, cultura e alojamento, vai arrancar no próximo dia 1 de junho, confirmou o ministro da Economia esta sexta-feira.

Foi feito um trabalho muito intenso nos últimos tempos. Não fazia sentido lançar o programa IVAucher no primeiro trimestre, uma vez que perante o confinamento não seria útil. Mas entendemos que estamos em condições de lançá-lo em inicio de junho e, dessa maneira, permitir que as pessoas que façam consumos nestas áreas possam ir acumulando crédito correspondente ao IVA”, explicou Siza Vieira.

O IVAaucher é uma das medidas inscritas pelo Governo no OE2021 com o objetivo de incentivar o consumo nestes três dos setores, que são os mais afetados pela pandemia.

Assim, a partir do próximo mês, os consumidores poderão acumular o valor correspondente à totalidade do IVA em gastos naqueles setores durante um trimestre, e descontá-lo, no trimestre seguinte.

Com a utilização desta medida, os consumidores beneficiem de descontos de cerca de 200 milhões de euros.