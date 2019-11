A Madeira conquistou, pela quinta vez consecutiva, o ‘World Travel Awards' de "Melhor Destino Insular do Mundo", na Grande Gala Final que decorreu na noite desta quinta-feira, na cidade de Muscat, em Omã, revelou a Secretaria Regional do Turismo e Cultura.

O secretário regional de Turismo e Cultura e presidente da Associação de Promoção da Madeira, Eduardo Jesus, releva a importância de a Madeira voltar a ganhar o galardão, o qual vem consolidar as conquistas dos quatro anos anteriores e que vem permitir ampliar a visibilidade do destino a nível internacional numa altura em que esse fator assume particular importância", diz o comunicado emitido pelo organismo.

Os "World Travel Awards" são reconhecidos como os principais galardões do turismo nos diferentes setores que constam da lista restrita e são atribuídos depois da votação online do público e de profissionais do turismo de todo o mundo.

Na votação para "World's Leading Island Destination 2019" estavam ilhas de todo o mundo como Belize, Bali (Indonésia), Barbados, Bora Bora, Cozumel (México), Creta (Grécia), Ilhas Fiji, Havai, Jamaica, Maldivas, Ilhas Maurícias, Santa Lucia, Sardenha (Itália), Seychelles, Sicília (Itália) e Zanzibar (Tanzânia).

A Secretaria Regional recorda que na Gala Europeia dos ‘World Travel Awards', que decorreu este ano no Funchal, a Madeira conquistou, pela 6.ª vez, o galardão do "Melhor Destino Insular Europeu" ("Europe´s Leading island destination").

Os ‘World Travel Awards', criados em 1993, são atribuídos anualmente para reconhecer, premiar e celebrar a excelência de todos os setores chave das indústrias de viagens, turismo e hospitalidade.