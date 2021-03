Portugal é considerado o melhor país da Europa a visitar em 2021 pelos utilizadores do ‘site’ European Best Destinations, que destacam Braga, Porto, as praias de Cascais e do Algarve, a Madeira e os Açores como locais imperdíveis.

Num comunicado divulgado esta quarta-feira pelo Turismo de Portugal, a entidade considera que esta distinção “consolida a posição do país como destino de excelência, mantendo-se no topo das preferências dos turistas”.

Segundo os utilizadores do ‘site’, que é visitado por mais de seis milhões de viajantes por ano, Portugal distingue-se pela beleza natural, pela gastronomia, pelas praias e pela história rica em tradição.

De acordo com o European Best Destinations, a viagem a Portugal não fica completa sem uma visita a Braga (eleita o ‘Melhor Destino Europeu’ de 2021 por este ‘site’), ao Porto e ao seu património histórico classificado pela UNESCO, às praias de Cascais e do Algarve (“ideais para recarregar baterias ao sol”) e, para os apreciadores de turismo de natureza, aos arquipélagos da Madeira e dos Açores.

Citado no comunicado, o presidente do Turismo de Portugal salienta que, “mais do que um destino, Portugal é uma experiência que impacta o turista”.

Porque o nosso país tem de tudo, para todos. De norte a sul, interior ou litoral e ilhas, quem nos visita quer regressar. E este ‘ranking’ mostra-nos que, apesar de tudo o que aconteceu nos últimos meses, os turistas não esquecem Portugal e estão ansiosos por voltar. E nós cá estaremos, como sempre, para os receber bem e em segurança”, afirma Luís Araújo.

No ‘ranking’ dos melhores países para visitar em 2021 da European Best Destinations, elaborado com base nos dados de tráfego e de pesquisas dos últimos meses, a França surge no 2.º lugar, seguida da Grécia (3.º lugar), Itália (4.º lugar) e Croácia (5.º lugar).