Os residentes em Portugal realizaram 3,7 milhões de viagens no primeiro trimestre, o que correspondeu a uma queda de 20%, após uma subida de 9,3% no último trimestre de 2019, segundo dados esta segunda-feira divulgados pelo INE.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), o impacto da pandemia Covid-19 e a declaração do estado de emergência no mês de março contribuíram para o decréscimo de 70% nesse mês, que justificou a diminuição observada no trimestre, dado que em janeiro e fevereiro as deslocações tinham aumentado 8,4% e 5,2%, respetivamente.

Apesar desse decréscimo, verificou-se um aumento muito significativo do número de noites passadas fora do ambiente habitual pelos turistas em março: 9,2 noites, face a 3,96 em fevereiro e 3,86 em janeiro”, refere.