A TVI foi o canal preferido dos portugueses este domingo, dia em que foram apresentados os novos estúdios da informação e em que estreou o novo Big Brother.

No total do dia, a TVI foi o canal mais visto, com um share de 19,3%, e liderou também o horário nobre, com um share de 28,1%.

A estreia do novo Big Brother - A Revolução foi o programa mais visto do dia, com uma audiência média de 1.2 milhões de espectadores.

O Jornal das 8, no novo estúdio da informação da TVI, e que incluiu a primeira entrevista a Cristina Ferreira, foi o jornal mais visto do dia, com uma audiência média de 1.285.000 espectadores.

Foi durante a entrevista a Cristina Ferreira que se registou a audiência mais elevada: 1.5 milhões de espectadores.

Este foi o Jornal das 8 com mais audiência desde janeiro de 2019.