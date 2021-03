A TVI foi o canal que mais cresceu em Portugal em fevereiro. Em mês de aniversário, a estação aproveitou para se aproximar ainda mais da liderança.

De acordo com os dados da CAEM/Gfk, a TVI alcançou 17,5% de share no all day, resultado que é o melhor do canal em quase dois anos, sendo apenas batido pelo mês de março de 2019. No principal target comercial ABCD 15%54, o canal teve um share de 13,2%, sendo igualmente o melhor resultado desde março de 2019.

A contribuir para os bons resultados estiveram os seguintes programas:

1 – Emissão especial no 28º aniversário da estação em que a TVI dedicou a festa a Portugal e aos portugueses. Com a sua emissão especial “Parabéns Portugal” o canal atingiu a liderança do dia e do horário nobre. A liderança do prime time foi resultado dos programas “Jornal das 8” e “Bem Me Quer”, “Amar Demais” e “BB Extra”.

2 – O futebol permitiu à TVI ter o programa mais visto do ano. O jogo da Champions Porto-Juventus obteve uma audiência média de 2 milhões 396 mil espetadores a que correspondeu um share de 42,1%. Já o jogo da Taça de Portugal (Braga-Porto) obteve uma audiência média de 1 milhões 531 mil espetadores a que correspondeu um share de 27,8%.

3 – Dos programas líderes do mês:

“Goucha” obteve uma audiência média de 474 mil espetadores a que correspondeu um share de 15,7%

“BB Extra” obteve uma audiência média de 393 mil espetadores a que correspondeu um share de 20,5%

“Em Família” obteve uma audiência média de 603 mil espetadores a que correspondeu um share de 14,7%

“BB” de domingo – obteve uma audiência média de 1 milhão e 50 mil espetadores a que correspondeu um share de 25%

4 – De salientar também, os bons resultados dos programas emitidos nas tardes de sábado e domingo. “Conta-me” registou um substancial crescimento para a estação nesse horário, com mais de 656 mil espectadores, todas as semanas. “Vivavida” também obteve excelentes resultados tendo obtido uma audiência média de 514 mil espectadores. O “Somos Portugal” obteve bons resultados nas tardes de domingo, com uma audiência média de 741 mil espetadores. Em relação às noites dos dias de semana, o “Bem Me Quer” obteve bons resultados tendo até obtido o resultado mais alto desde a estreia.

A nível de estreias, destaque para o lançamento deste mês na antena da TVI do “Esta Manhã”, que inaugurou, em Portugal, o formato morning show, tendo obtido um share de 12.4%. Realce também para o 12º aniversário da TVI24, a 26 de fevereiro, em que se estreou uma nova grelha de programação no canal de informação.

Para o mês de março, está previsto a estreia do “All Together Now” no dia 7 com apresentação de Cristina Ferreira e a mudança das galas do “Big Brother – Duplo Impacto” para as noites de sábado.

Uma televisão em movimento, com estreias todos os meses para conquistar a preferência dos portugueses.